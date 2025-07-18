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Прохлада с побочным эффектом: холодный кофе в жару может вызвать ларингит

Диетолог Русакова: холодный кофе может вызвать ларингит и обезвоживание в жару
1:02
Правда ТВ

Холодный кофе может не только освежать, но и навредить. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова в интервью Pravda. Ru.

По её словам, резкий перепад температуры в жару опасен для дыхательных путей. Особенно у тех, кто к этому предрасположен — возможны ларингит и фарингит.

Она также отметила, что кофеин влияет на водный баланс и сердечно-сосудистую систему. Кофе обладает мочегонным эффектом и может вызывать обезвоживание. Особенно у чувствительных людей — это отражается на пульсе и давлении.

При этом Русакова подчеркнула: если кофе натуральный, без сахара и ароматизаторов, он полезен. В нём есть антиоксиданты, а также вещества, поддерживающие печень.

Кроме того, врач посоветовала в жару пить не только воду, но и напитки, восполняющие электролиты — например, изотоники или аптечный регидрон. Это особенно важно при сильной потливости.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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