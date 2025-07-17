Тайный визит Ефремова: актёр появится на публике после долгого затишья

Михаил Ефремов впервые покажется на публике после освобождения по УДО.
Актёр, строго избегавший внимания все три месяца, сделает исключение 17 июля ради прощания с режиссёром Александром Миттой. Церемония пройдёт в Центральном доме литераторов.
По данным источника kp.ru, Ефремов опасается повышенного интереса прессы, но считает присутствие обязательным. Он ищет способы остаться незамеченным.
Митта был близким другом отца Михаила — Олега Ефремова. Он высоко ценил талант актёра и стал одним из немногих, кто публично поддержал его после рокового ДТП 2020 года.
Режиссёр называл трагедию "чудовищной случайностью".
Напомним, недавно стало известно, что Михаил Ефремов осенью может вернуться на сцену — его устроил в свой театр "Мастерская 12" режиссёр Никита Михалков.
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