Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайный визит Ефремова: актёр появится на публике после долгого затишья

Михаил Ефремов: первое появление после освобождения
0:59
Правда ТВ

Михаил Ефремов впервые покажется на публике после освобождения по УДО.

Актёр, строго избегавший внимания все три месяца, сделает исключение 17 июля ради прощания с режиссёром Александром Миттой. Церемония пройдёт в Центральном доме литераторов.

По данным источника kp.ru, Ефремов опасается повышенного интереса прессы, но считает присутствие обязательным. Он ищет способы остаться незамеченным.

Митта был близким другом отца Михаила — Олега Ефремова. Он высоко ценил талант актёра и стал одним из немногих, кто публично поддержал его после рокового ДТП 2020 года.

Режиссёр называл трагедию "чудовищной случайностью".

Напомним, недавно стало известно, что Михаил Ефремов осенью может вернуться на сцену — его устроил в свой театр "Мастерская 12" режиссёр Никита Михалков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.