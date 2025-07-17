Тайный визит Ефремова: актёр появится на публике после долгого затишья

Михаил Ефремов: первое появление после освобождения

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Михаил Ефремов впервые покажется на публике после освобождения по УДО.

Актёр, строго избегавший внимания все три месяца, сделает исключение 17 июля ради прощания с режиссёром Александром Миттой. Церемония пройдёт в Центральном доме литераторов.

По данным источника kp.ru, Ефремов опасается повышенного интереса прессы, но считает присутствие обязательным. Он ищет способы остаться незамеченным.

Митта был близким другом отца Михаила — Олега Ефремова. Он высоко ценил талант актёра и стал одним из немногих, кто публично поддержал его после рокового ДТП 2020 года.

Режиссёр называл трагедию "чудовищной случайностью".

Напомним, недавно стало известно, что Михаил Ефремов осенью может вернуться на сцену — его устроил в свой театр "Мастерская 12" режиссёр Никита Михалков.

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