Реестр холостяков назвали геноцидом: новая инициатива шокировала даже Общественную палату

Пожигайло назвал аморальной инициативу о принудительной отправке холостяков в армию

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Общественной палате резко осудили идею создания "реестра холостяков". По данным портала "Страсти", активисты предложили учитывать неженатых мужчин в МВД и отправлять их в армию или на работы, если они не ходят на свидания дольше трёх месяцев.

Первый зампред комиссии по семейной политике Павел Пожигайло заявил Pravda. Ru, что это грубое вмешательство в личную жизнь и нарушение здравого смысла.

Он подчеркнул, что заставить людей жениться формально невозможно — любовь нельзя регулировать списками. По мнению Пожигайло, такие меры не только бессмысленны, но и аморальны.

Он напомнил, что настоящая проблема — в неустроенности социальной системы. Например, из 20 миллионов мужчин с детьми только 5 миллионов платят алименты. А многие боятся брака из-за рисков развода и финансовых потерь.

Пожигайло считает, что государство должно не наказывать, а создавать условия для нормального знакомства и создания семьи.

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