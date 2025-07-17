ВСУ теряет небо: тандем Су-57 и А-50 взламывает украинскую ПВО

Пылаев: Су-57 применяют как перехватчик в связке с самолетами А-50 в зоне СВО

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российский истребитель пятого поколения Су-57 применяют в зоне СВО не как фронтовой штурмовик, а как перехватчик. Об этом рассказал военный аналитик Александр Пылаев в интервью Pravda. Ru.

Он пояснил: для эффективной работы Су-57 нуждается в поддержке самолёта дальнего радиолокационного обнаружения, например, А-50. Такая связка позволяет контролировать воздушное пространство и точно наводить ракеты.

По словам Пылаева, около 8-9 месяцев назад, когда Россия активно использовала эту тактику, украинская авиация понесла тяжёлые потери. Он отметил, что тогда за короткое время были сбиты десятки истребителей ВСУ.

Эксперт подчеркнул: Су-57 — машина малозаметная, манёвренная и мощно вооружённая, но для полной эффективности ей нужно внешнее целеуказание. Именно в тандеме с А-50 этот истребитель показывает максимальный результат.

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