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Задутая свеча на торте: загадочное послание Авроры Кибы Григорию Лепсу

Аврора Киба призналась в мечте об отношениях с Григорием Лепсом
1:02
Правда ТВ

Аврора Киба сделала неожиданное признание в адрес своего возлюбленного, 63-летнего Григория Лепса. В соцсетях она раскрыла, что давно мечтала об отношениях с легендарным певцом.

Откровение прозвучало после юбилейного концерта Лепса в Москве. Киба, присутствовавшая в первом ряду вместе с мамой, подпевала артисту и запечатлела его выступление.

Опубликовав видео, Аврора сопроводила его трогательным посланием: "С днём рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда" с сердечком. Эта фраза прямо указала на давнюю мечту о певце.

Для вечера Киба выбрала элегантное платье с открытыми плечами, собранные волосы и выразительный макияж.

Сам Григорий Лепс признавался, что мечтает жениться на молодой избраннице, а также хочет стать отцом ещё раз. Напомним, что у музыканта есть четверо детей от предыдущих отношений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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