Без химии и вреда: новый препарат заставляет растения защищаться самим

В России разработали биопрепарат для активации иммунитета растений против грибка

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новосибирские учёные создали биопрепарат, который помогает растениям самостоятельно защищаться от грибка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН.

В отличие от химических пестицидов, новый препарат не уничтожает грибок напрямую. Он активирует иммунную систему самого растения. В лаборатории выяснили: средство усиливает выработку рецепторов, которые реагируют на грибной хитин. Это запускает защитный механизм.

Кроме того, препарат вызывает накопление пероксида водорода в заражённых тканях. Он разрушает патоген без вреда для самой культуры.

Разработку создали в Институте органической химии СО РАН. Полевые испытания уже проведены — эффект подтверждён. Сейчас учёные ищут лучшие комбинации, чтобы сделать средство ещё эффективнее и дешевле.

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