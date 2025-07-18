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Без химии и вреда: новый препарат заставляет растения защищаться самим

В России разработали биопрепарат для активации иммунитета растений против грибка
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Правда ТВ

Новосибирские учёные создали биопрепарат, который помогает растениям самостоятельно защищаться от грибка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН.

В отличие от химических пестицидов, новый препарат не уничтожает грибок напрямую. Он активирует иммунную систему самого растения. В лаборатории выяснили: средство усиливает выработку рецепторов, которые реагируют на грибной хитин. Это запускает защитный механизм.

Кроме того, препарат вызывает накопление пероксида водорода в заражённых тканях. Он разрушает патоген без вреда для самой культуры.

Разработку создали в Институте органической химии СО РАН. Полевые испытания уже проведены — эффект подтверждён. Сейчас учёные ищут лучшие комбинации, чтобы сделать средство ещё эффективнее и дешевле.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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