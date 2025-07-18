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Компас сойдёт с ума: магнитный переворот грозит спутникам и электросетям

Daily Mail: учёные зафиксировали признаки возможной инверсии магнитных полюсов Земли
1:10
Правда ТВ

Учёные из Центра Гельмгольца предупредили о возможной смене магнитных полюсов Земли. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Специалисты зафиксировали усиление Южно-Атлантической аномалии — области, где магнитное поле заметно ослабло. В этом районе уже выходят из строя спутники из-за солнечной радиации. Теперь учёные считают: это может быть признаком начала инверсии — когда южный полюс смещается на север и наоборот.

По мнению экспертов, при таком сценарии Земля станет уязвимее к солнечным бурям. Возможны сбои в связи, электросетях и даже коллапс систем жизнеобеспечения. Некоторые регионы могут стать непригодными для жизни.

Исследователи напомнили: во время последней инверсии 41 тысячу лет назад магнитное поле планеты отклонилось от своей оси. Сейчас они решили выразить это явление в звуке — записали композицию из скрипок и виолончелей. Музыка начинается спокойно, но с каждой минутой становится всё тревожнее — как и само явление.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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