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Машину не угнали — но раздели: в России растёт волна краж деталей с авто

Autonews: в России чаще всего крадут зеркала, колеса и фары с припаркованных авто
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Правда ТВ

В России снова всплеск автокраж — теперь с машин массово снимают детали. Об этом сообщили страховые компании, в том числе "Согласие" и "Абсолют Страхование".

По их данным, чаще всего под прицел попадают автомобили европейских марок, особенно BMW. В антирейтинге также оказались Lada, Mercedes, Toyota, Kia и Haval.

Специалисты говорят, что воры в 2025 году чаще всего похищают боковые зеркала — это 36% всех случаев. Также часто пропадают колеса, включая запаски, и фары.

При этом преступников всё больше интересуют китайские машины. Почти четверть краж — с автомобилей из КНР.

Кроме заметных деталей, воруют и мелкие: камеры заднего вида, форсунки, накладки, глушители, даже эмблемы и заглушки. Причина проста — всё легко снять с припаркованной машины.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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