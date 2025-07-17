Арсений Бородин раскрыл секрет своей новой жизни после сердечного приступа

Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Солист группы "Челси" Арсений Бородин откровенно рассказал о жизни после перенесённого в 2024 году сердечного приступа.

Выпускник "Фабрики звёзд" подчеркнул в интервью "Леди.Mail.ru", что не отказывается от спорта, а, напротив, строго следит за здоровьем.

"Мы ломаем стереотипы о пьющих рокерах. Мы — спортсмены: бегаем, качаемся даже перед шестичасовыми репетициями. Следим за питанием, ограничиваем сахар", — поделился Бородин.

Он пояснил, что плотный гастрольный график не позволяет "убивать организм". При этом артист подчеркнул заботу к себе и отсутствие фанатизма в гонке за здоровьем.

В беседе музыкант также резко высказался о своём опыте на "Фабрике звёзд", назвав подобные шоу "очень бесчеловечной игрой".

"Популярность оттуда — не твоя. Как легко пришла, так же легко Вселенная её отнимет. В 20+ этого не понять. Настоящее признание нужно выстрадать трудом", — подчеркнул артист.

Бородин считает, что истинный успех артиста рождается только из упорной работы.

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