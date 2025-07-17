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Масло без молока: за подделку продуктов предложили бить рублём и штрафами

Госдума потребовала усилить наказание за фальсификацию молочной продукции
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Правда ТВ

В Госдуме решили бороться с фальсифицированной молочной продукцией. Как сообщает "Коммерсантъ", к осени 2025 года профильные министерства должны подготовить предложения по усилению наказания.

Среди рассматриваемых мер — штрафы, привязанные к обороту, и уничтожение поддельной продукции за счёт производителя. Об этом говорится в протоколе совещания у первого зампреда Госдумы Алексея Гордеева.

В Роскачестве уже поддержали инициативу. Там считают, что экономическое давление — эффективный способ остановить нарушителей.

По данным "Союзмолока", доля фальсификата на рынке составляет около 5%, и этот показатель растёт. Причина — дефицит молочного жира. Особенно проблема заметна в общепите и на госзакупках, где главную роль играет цена.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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