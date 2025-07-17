НАТО окружило Калининград и показало зубы: сценарий атаки уже написан

Defense News: НАТО разработало план ударов по Калининграду с применением ИИ-системы Palantir

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

НАТО готово к превентивному удару по Калининградской области. Об этом сообщил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Его слова приводит издание Defense News.

По словам генерала, Россия окружена странами НАТО, а Калининград можно уничтожить за считанные минуты. Донахью заявил, что план уже разработан, и он "беспрецедентно быстрый".

Речь идёт о проекте Eastern Flank Deterrence Line — это стратегия, которую США реализуют вместе с союзниками по НАТО. Её цель — усилить военное взаимодействие, стандарты вооружений и использование новейших цифровых систем.

Одним из инструментов станет система на базе искусственного интеллекта — Maven Smart System. Она объединяет разведданные из разных источников и помогает быстро находить цели.

Ранее аналитики описывали сценарий удара по Калининграду: в него входит уничтожение ракетных комплексов "Искандер", системы С-400 и объектов Балтийского флота.

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