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Сначала мир, потом границы: Орбан предлагает ЕС подумать, прежде чем расширяться

Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
1:02
Правда ТВ

Премьер Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение вступление Украины в Европейский союз. В соцсети X он заявил, что сначала необходимы прекращение огня и мир. А уже потом — обсуждать будущее Киева в ЕС.

По словам Орбана, Европа даже не знает, что сейчас представляет собой Украина: где её границы и кто её населяет. Поэтому, считает он, нужно чётко определить, что это за государство, прежде чем говорить о его присоединении к Евросоюзу.

Он добавил, что после окончания боевых действий Европа должна заключить стратегические соглашения с Россией и построить партнёрство с Украиной. Это, по мнению премьера, поможет защитить суверенитет и обеспечить будущее самого ЕС.

Ранее Орбан уже говорил, что вступление Украины в Евросоюз — это фактически импорт войны. И если Киев выбирает войну, он не может заставить других стран присоединиться к ней.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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