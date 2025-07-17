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Беременная Регина Тодоренко столкнулась с шокирующим отказом в поликлинике

Регина Тодоренко рассказала о грубости врача в детской поликлинике
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Правда ТВ

Беременная Регина Тодоренко пережила стресс в детской поликлинике. Телеведущая привела сына Мирона с разбитым носом, но столкнулась с отказом в помощи.

В Telegram-канале артистка призналась, что чуть не расплакалась.

"Объясняю ситуацию, прошу сделать рентген. И тут — стена: 'Нет. Нельзя. Вы беременная. Уходите!'" — описала Тодоренко поведение врача.

Звезда осталась одна с травмированным ребёнком без поддержки.

Ситуацию спас молодой медик, который сразу пришёл на помощь. Он успокоил Регину и профессионально провёл процедуру: "Мирон стоял смирно, всё прошло спокойно".

Несмотря на благополучный исход, телеведущая отметила, что осадок от грубости первого врача остался.

"Этот случай оставил тяжёлый след", — подчеркнула Тодоренко, поблагодарив добросовестного специалиста.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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