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Похудеть — это не меньше есть, а правильно считать: названа формула идеального рациона

Эндокринолог Павлова назвала правила составления рациона для похудения
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Правда ТВ

Худеть — это не просто "меньше есть". Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала KP. RU, что нужно точно знать, сколько калорий человек потребляет каждый день. Особенно это важно для тех, у кого есть лишний вес и сопутствующие заболевания.

Павлова рекомендует формулу 3:3:4 — то есть в каждом приёме пищи должно быть 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Белка нужно около 1,5 грамма на каждый килограмм веса. А жиров — примерно 70 граммов в день при умеренной активности.

Она также советует съедать в день около 400 граммов овощей и добавлять немного фруктов или ягод после еды. Главное — чтобы в каждом приёме пищи был белок. Такой рацион поможет худеть без стресса и вреда для здоровья.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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