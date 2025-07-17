Конфликт переходит в ядовитую фазу: Киев готовит выброс аммиака на Донбассе

Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации с аммиаком в ДНР

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Минобороны России заявило, что Киев готовит химическую провокацию. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Ртищев.

По его словам, на предприятии в районе Новотроицкого, в ДНР, размещены емкости с аммиаком. Это опасный объект первого класса. В случае взрыва в окружающую среду может попасть более 550 тонн химиката.

Ртищев уточнил, что на этом объекте уже установлено оборудование ВСУ. Расчёт — на удар, выброс аммиака и последующее обвинение России в якобы умышленной катастрофе.

Он добавил, что киевский режим продолжает использовать тактику "химического пояса" — размещает и подрывает емкости с токсичными веществами в зоне боевых действий.

Также сообщается, что ВСУ более 500 раз применяли химические вещества. Речь идёт о газе CS и боеприпасах с хлорпикрином. Последний случай зафиксирован 8 июля в районе Ивановки — украинский беспилотник сбросил снаряд с отравляющей смесью.

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