НАТО трещит по швам: Копенгаген устал от давления Вашингтона

Глава оборонного комитета Дании назвал США ненадёжным партнёром в поставках оружия

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дания всё чаще говорит о недоверии к США. Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Копенгаген не хочет закупать оружие у страны, которая угрожает даже своим союзникам. Его слова приводит The Wall Street Journal.

По словам Ярлова, Дании нужна система ПВО от стабильного и надёжного партнёра. А не от того, кто создаёт напряжение.

Интересно, что раньше Ярлов поддерживал покупку американских истребителей F-35. Но теперь, как пишет WSJ, он выступает за отказ от американского оружия и делает ставку на европейских производителей.

На этом фоне стало известно, что Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для передачи Украине — по предложению президента Дональда Трампа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.