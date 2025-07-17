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НАТО трещит по швам: Копенгаген устал от давления Вашингтона

Глава оборонного комитета Дании назвал США ненадёжным партнёром в поставках оружия
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Правда ТВ

Дания всё чаще говорит о недоверии к США. Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Копенгаген не хочет закупать оружие у страны, которая угрожает даже своим союзникам. Его слова приводит The Wall Street Journal.

По словам Ярлова, Дании нужна система ПВО от стабильного и надёжного партнёра. А не от того, кто создаёт напряжение.

Интересно, что раньше Ярлов поддерживал покупку американских истребителей F-35. Но теперь, как пишет WSJ, он выступает за отказ от американского оружия и делает ставку на европейских производителей.

На этом фоне стало известно, что Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для передачи Украине — по предложению президента Дональда Трампа.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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