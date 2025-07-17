Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не знала, как надеть наволочку: дочь Заворотнюк призналась в беспомощности после переезда в США

Дочь Заворотнюк рассказала о трудностях адаптации в США
1:07
Правда ТВ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, откровенно поделилась сложностями переезда в США.

В своем Instagram* модель призналась: адаптация в Нью-Йорке далась ей крайне тяжело.

"Первые месяцы были шоком. Я — домашняя девочка, в быту — ноль. Даже заправить кровать не могла, искала в YouTube, как надеть наволочку!" — рассказала Анна.

По её словам, годами за неё всё делали помощники и няни. Однако острее всего Заворотнюк чувствовала одиночество в незнакомой стране.

Спасением стали многочасовые ежедневные звонки матери. "Мама убеждала: просто подожди, всё наладится. Её поддержка была кислородом", — вспоминает модель.

Перелом наступил, когда Анна нашла подругу, а через полгода встретила будущего мужа. Сейчас модель с благодарностью вспоминает тот сложный период, научивший её самостоятельности.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.