Не знала, как надеть наволочку: дочь Заворотнюк призналась в беспомощности после переезда в США

Дочь Заворотнюк рассказала о трудностях адаптации в США

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, откровенно поделилась сложностями переезда в США.

В своем Instagram* модель призналась: адаптация в Нью-Йорке далась ей крайне тяжело.

"Первые месяцы были шоком. Я — домашняя девочка, в быту — ноль. Даже заправить кровать не могла, искала в YouTube, как надеть наволочку!" — рассказала Анна.

По её словам, годами за неё всё делали помощники и няни. Однако острее всего Заворотнюк чувствовала одиночество в незнакомой стране.

Спасением стали многочасовые ежедневные звонки матери. "Мама убеждала: просто подожди, всё наладится. Её поддержка была кислородом", — вспоминает модель.

Перелом наступил, когда Анна нашла подругу, а через полгода встретила будущего мужа. Сейчас модель с благодарностью вспоминает тот сложный период, научивший её самостоятельности.

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