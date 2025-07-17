Машина без водителя — с пассажирами: ГИБДД в Казани остановила авто-призрак

В Казани инспекторы остановили автомобиль без водителя — им управляли с телефона

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Казани сотрудники ГАИ остановили автомобиль, который ехал без водителя. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Когда инспекторы заглянули в салон, люди стали наперебой говорить, что они всего лишь пассажиры. За рулём — никого. Машина шла на автопилоте.

Хозяин автомобиля пояснил, что управляет машиной со смартфона. Поэтому водительское место было пустым.

ГИБДД не нашла нарушений в способе управления, но всё же выписала штраф. Оказалось, что пассажиры не были пристёгнуты. После этого машину отпустили.

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