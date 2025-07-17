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Киев готовит двойную игру: США могут остаться ни с чем в сделке по недрам

Депутат Рады Разумков заявил о попытке Киева обойти условия соглашения с США
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Правда ТВ

Украина может отвергнуть часть соглашения с США по недрам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает ТАСС.

Он пояснил: в документе есть формулировка, позволяющая утверждать лишь ту часть текста, за которую реально проголосовали депутаты. По его словам, это выглядит как попытка обмануть американских партнёров.

Разумков считает, что позже Рада может сослаться на то, что голосование касалось только так называемого "поверхностного документа". Всё остальное, якобы, нелегитимно.

Ранее экс-премьер Николай Азаров заявил: кандидатуру Юлии Свириденко продвинули на пост главы правительства потому, что она подписала соглашение с США. По мнению Азарова, Штаты согласовали её назначение в благодарность за послушание.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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