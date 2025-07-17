Тайна взлома: как мошенники украли миллион у Елены Воробей

Юмористка Елена Воробей (Лебенбаум) стала жертвой масштабной кражи. По данным Mash, злоумышленники похитили у артистки свыше 1 млн рублей, получив полный контроль над её соцсетями.
Мошенники взломали аккаунты Воробей в Instagram* и YouTube ещё в июле 2024 года. С тех пор, как утверждает юмористка, они систематически выводили её рекламные доходы.
Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Воробей уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении.
Примечательно, что YouTube и Instagram официально отключили монетизацию для российских блогеров ещё в 2022 году, однако злоумышленники нашли способ обойти это ограничение.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
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