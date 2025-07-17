Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рецепт не прочитан — лекарство не выдано: почерк врачей поставили под вопрос

Депутат Ткачев предложил Минздраву обязать врачей печатать рецепты
0:50
Правда ТВ

Врачебный почерк может уйти в прошлое. Депутат Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением — обязать врачей печатать рецепты на компьютере.

Он рассказал, что к нему обращаются сотни россиян. Люди жалуются: аптекари не могут разобрать записи, сделанные от руки. А это значит — лекарства не выдают, лечение откладывается, а иногда вообще назначают не то.

Особенно тяжело пожилым. Они обращаются к разным врачам и не в силах сами расшифровать, что им выписали.

Ткачев предложил Минздраву два варианта: либо сделать рецепты полностью электронными и печатать их, либо внедрить типовые формы, заполняемые на компьютере. Документ с предложением уже направлен в министерство.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.