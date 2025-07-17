Рецепт не прочитан — лекарство не выдано: почерк врачей поставили под вопрос

Врачебный почерк может уйти в прошлое. Депутат Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением — обязать врачей печатать рецепты на компьютере.
Он рассказал, что к нему обращаются сотни россиян. Люди жалуются: аптекари не могут разобрать записи, сделанные от руки. А это значит — лекарства не выдают, лечение откладывается, а иногда вообще назначают не то.
Особенно тяжело пожилым. Они обращаются к разным врачам и не в силах сами расшифровать, что им выписали.
Ткачев предложил Минздраву два варианта: либо сделать рецепты полностью электронными и печатать их, либо внедрить типовые формы, заполняемые на компьютере. Документ с предложением уже направлен в министерство.
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