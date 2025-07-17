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От Базанова до антипсихолога: звезда Теста на беременность шокировал новой карьерой и философией

Антипсихолог Дунаев: как изменилась жизнь звезды Теста на беременность после ухода из кино
1:08
Правда ТВ

Данила Дунаев, известный по роли врача Базанова в сериале "Тест на беременность", совершил резкую смену профессии.

После двух сезонов проекта актёр окончательно покинул сцену и экран, посвятив себя психологии и коучингу. В интервью телеканалу "Москва 24" Дунаев представил уникальный подход.

"Я специалист по прикладной психологии актёрского мастерства, или "антипсихолог”. Психологов сейчас много, это звание "потёртое”. Я написал книгу о своём методе", — пояснил он.

Поклонники отмечают изменения во внешности артиста — он заметно поправился. Однако ценят его теперь за глубину мыслей и умение просто говорить о сложном.

Сам Дунаев философски смотрит на перемены: "Я не ушёл, а пошёл дальше. Телевизор лишь показал вам одну вершину, но для меня путь продолжается".

Сегодня экс-актёр развивает новое амплуа, помогая людям через книги и публичные выступления, полностью переосмыслив свою профессиональную идентичность.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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