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Загадочная встреча с поклонниками: что происходит в жизни Пугачёвой в Латвии?

Алла Пугачёва встретилась с поклонниками на прогулке в Юрмале
1:00
Правда ТВ

Алла Пугачёва порадовала поклонников во время прогулки по Юрмале. Знаменитость с радушием согласилась на совместные фото, запечатлевшись с лучезарной улыбкой. 

Как и каждое лето, 76-летняя примадонна отдыхает в Латвии. В этом сезоне она вновь сняла роскошную виллу "Марта" стоимостью порядка 100 тысяч евро в месяц.

Особняк с восемью комнатами, СПА и теннисным кортом стал традиционным летним домом для певицы и её семьи.

Для фанатов встреча стала настоящим подарком. Пугачёва предстала в отличной форме: с ярким макияжем, в парике, модной кофте и джинсах.

При этом, как стало известно совсем недавно, певица заметно усилила меры безопасности. Теперь её постоянно сопровождают два телохранителя вместо прежнего одного.

По информации окружения, это связано с возросшими опасениями за личную безопасность.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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