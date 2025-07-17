Певцов под ударом: общественный деятель требует компенсацию за оскорбления

Иск к Дмитрию Певцову: судьба театра Мел и обвинения в нелицеприятных высказываниях

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к известному артисту и депутату Госдумы Дмитрию Певцову.

Истцом выступает общественный деятель Александра Тищенко. Конфликт корнями уходит в прошлогоднюю историю с закрытием драматического театра "Мел" в районе Отрадное.

Тогда Тищенко безуспешно пыталась привлечь Певцова как депутата к проблеме спасения театра, существовавшего почти 30 лет.

По информации mk.ru, сейчас она обвиняет его в "нелицеприятных высказываниях" в адрес руководителя "Мела".

Пока неясно, в чём конкретно заключаются претензии Тищенко к Певцову. Размер возможных компенсаций также не раскрывается.

Напомним, театр "Мел" в Отрадном, несмотря на усилия активистов и многолетнюю историю, в итоге был закрыт.

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