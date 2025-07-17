Пенсия — не за годы, а за рубли: сколько стоит каждая тысяча зарплаты

Депутат Гаврилов объяснил, как зарплата влияет на размер пенсии в России

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Размер пенсии зависит не столько от стажа, сколько от уровня официальной зарплаты. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что работодатель платит страховые взносы с официальной зарплаты. Из этого формируются пенсионные баллы. Чем выше была зарплата, тем больше баллов — и тем выше пенсия.

По словам депутата, даже если человек работал всю жизнь, но получал мало, пенсия будет скромной. Например, если за всю трудовую жизнь накоплено 60 баллов, пенсия составит примерно 17 600 рублей. Это без учёта индексаций.

Гаврилов добавил: если пенсия ниже прожиточного минимума, государство назначает доплату. В 2025 году минимальный уровень — 15 250 рублей. Но если пенсия немного выше этой суммы — доплаты уже не будет.

Он подчеркнул, что многие пенсионеры с официальной зарплатой 30-40 тысяч рублей и долгим стажем получают 18-20 тысяч рублей в месяц. Но это уже выше минимального уровня, и дополнительной поддержки не предусмотрено.

По мнению Гаврилова, систему нужно менять. Формула должна учитывать не только сумму взносов, но и продолжительность стажа — через дополнительные коэффициенты. Тогда люди с большим трудовым вкладом не останутся с минимальной пенсией.

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