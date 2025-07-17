Не расстанусь с комсомолом: как Киркоров удивил зрителей, вспомнив Аллу Пугачёву

Филипп Киркоров вновь процитировал Пугачёву со сцены: реакция зала

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров удивил гостей премии Fashion TV Awards, выйдя на подиум в неожиданной роли модели. Однако главным сюрпризом стала его реплика со сцены.

Обращаясь к публике, Киркоров произнёс: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым…". Это прямая отсылка к знаменитой фразе его экс-супруги, Аллы Пугачёвой, которую она часто использовала.

Как пишет Woman.ru, зал встретил знакомую цитату с восторгом, мгновенно узнав источник. Это не первый раз, когда Киркоров публично вспоминает слова экс-супруги.

Наблюдатели также отметили, что певец выглядит значительно энергичнее после недавней травмы. Он активно шутил и взаимодействовал с аудиторией.

"Филипп ожил! Так рады видеть его в форме!" — комментировали поклонники его появление.

Напомним, в конце апреля Киркоров получил ожог и бурсит из-за возгорания пиротехники на сцене в Петербурге.

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