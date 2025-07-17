Гренландия снова стала горячей точкой: Россия готовит ответ на возможный конфликт

Россия готова к жёсткому ответу, если ситуация вокруг Гренландии выйдет из-под контроля. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости.
По его словам, обострение международной обстановки уже ударило по Арктике. И если начнётся конфликт из-за Гренландии, Россия примет военные меры, которые будут соответствовать уровню угроз.
Барбин отметил, что полноценный диалог с Копенгагеном по вопросам безопасности сейчас невозможен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Он считает остров стратегически важным для защиты "свободного мира" от России и Китая. При этом Трамп отказался обещать, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией.
Бывший премьер автономии Муте Эгеде тогда заявил, что остров не продаётся и продаваться не будет.
Гренландия формально остаётся частью Дании, но с 2009 года имеет широкую автономию и сама определяет внутреннюю политику.
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