Церковь под арестом, диаспора в гневе: в Армении разгорается религиозно-политический кризис

Ара Абрамян потребовал отставки Пашиняна с поста премьер-министра Армении

1:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Премьеру Армении Николу Пашиняну предлагают уйти в отставку. Глава Союза армян России Ара Абрамян в беседе с РИА Новости заявил, что Пашинян не должен больше занимать этот пост.

По словам Абрамяна, если премьер хоть немного заботится о народе, то он должен открыто признать, что не справился с задачами, и покинуть должность. Он также считает, что Пашинян не выполнил своих обещаний перед избирателями и не должен участвовать в следующих выборах.

Тем временем в Армении усиливается противостояние между властями и Армянской апостольской церковью. В конце мая Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные высказывания в адрес духовенства. Позже он предложил изменить систему избрания католикоса всех армян — чтобы решающее слово принадлежало государству.

Вслед за этим в Армении начались аресты. Под стражу попали российский меценат Самвел Карапетян и архиепископ Баграт Галстанян, ранее возглавлявший протестное движение. Их обвинили в призывах к свержению власти.

В конце июня арестовали ещё одного представителя церкви — главу Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Его обвинили в подрыве территориальной целостности страны. Сам архиепископ назвал обвинения сфабрикованными.

В начале июля Пашинян вновь резко высказался в адрес католикоса Гарегина II и заявил, что лично будет противостоять ему.

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