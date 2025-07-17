Церковь под арестом, диаспора в гневе: в Армении разгорается религиозно-политический кризис

Премьеру Армении Николу Пашиняну предлагают уйти в отставку. Глава Союза армян России Ара Абрамян в беседе с РИА Новости заявил, что Пашинян не должен больше занимать этот пост.
По словам Абрамяна, если премьер хоть немного заботится о народе, то он должен открыто признать, что не справился с задачами, и покинуть должность. Он также считает, что Пашинян не выполнил своих обещаний перед избирателями и не должен участвовать в следующих выборах.
Тем временем в Армении усиливается противостояние между властями и Армянской апостольской церковью. В конце мая Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные высказывания в адрес духовенства. Позже он предложил изменить систему избрания католикоса всех армян — чтобы решающее слово принадлежало государству.
Вслед за этим в Армении начались аресты. Под стражу попали российский меценат Самвел Карапетян и архиепископ Баграт Галстанян, ранее возглавлявший протестное движение. Их обвинили в призывах к свержению власти.
В конце июня арестовали ещё одного представителя церкви — главу Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Его обвинили в подрыве территориальной целостности страны. Сам архиепископ назвал обвинения сфабрикованными.
В начале июля Пашинян вновь резко высказался в адрес католикоса Гарегина II и заявил, что лично будет противостоять ему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.