Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Платишь — едешь быстро: сколько сэкономишь на новом участке М-12

Автодор: проезд по участку трассы М-12 от Дюртюли до Ачита обойдётся в 1713 рублей
0:40
Правда ТВ

Новый участок трассы М-12 "Восток" оценили почти в две тысячи рублей. По данным URA. RU, проезд от Дюртюли до Ачита обойдется в 1713 рублей для легковых машин без прицепа.

Есть и скидка. Участники программы лояльности "Автодора" заплатят меньше — 1456 рублей.

По платной трассе можно проехать 280 километров всего за шесть с половиной часов. А если ехать по бесплатной дороге, путь займёт больше семи часов. Расстояние тоже вырастет — до 484 километров с объездами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.