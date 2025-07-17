Платишь — едешь быстро: сколько сэкономишь на новом участке М-12

Автодор: проезд по участку трассы М-12 от Дюртюли до Ачита обойдётся в 1713 рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новый участок трассы М-12 "Восток" оценили почти в две тысячи рублей. По данным URA. RU, проезд от Дюртюли до Ачита обойдется в 1713 рублей для легковых машин без прицепа.

Есть и скидка. Участники программы лояльности "Автодора" заплатят меньше — 1456 рублей.

По платной трассе можно проехать 280 километров всего за шесть с половиной часов. А если ехать по бесплатной дороге, путь займёт больше семи часов. Расстояние тоже вырастет — до 484 километров с объездами.

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