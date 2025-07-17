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Россия не заметила ультиматум Трампа — удары по Украине усилились, а время пошло

Россия нанесла удары по Украине, несмотря на ультиматум Трампа — The Hill
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Правда ТВ

Россия не обратила внимания на ультиматум Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill. Американский президент требовал, чтобы конфликт на Украине был урегулирован за 50 дней. В противном случае — обещал санкции и 100-процентные пошлины.

Но Москва не только не пошла на уступки, а наоборот — нанесла новый мощный удар по территории Украины. По словам Трампа, США введут вторичные санкции, если соглашения не будет. Но при этом он уточнил, что не хотел бы вводить новые ограничения и надеется на мир.

В Кремле к угрозам отнеслись спокойно. Дмитрий Медведев назвал ультиматум "декоративным". По его словам, Россия его просто не заметила.

А в The New York Times добавили: Путин уверен в победе и не видит причин останавливаться. Москва заявляет, что готова к переговорам. Но в США уверены — заметного прогресса пока нет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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