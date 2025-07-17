Россия не заметила ультиматум Трампа — удары по Украине усилились, а время пошло

Россия нанесла удары по Украине, несмотря на ультиматум Трампа — The Hill

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия не обратила внимания на ультиматум Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill. Американский президент требовал, чтобы конфликт на Украине был урегулирован за 50 дней. В противном случае — обещал санкции и 100-процентные пошлины.

Но Москва не только не пошла на уступки, а наоборот — нанесла новый мощный удар по территории Украины. По словам Трампа, США введут вторичные санкции, если соглашения не будет. Но при этом он уточнил, что не хотел бы вводить новые ограничения и надеется на мир.

В Кремле к угрозам отнеслись спокойно. Дмитрий Медведев назвал ультиматум "декоративным". По его словам, Россия его просто не заметила.

А в The New York Times добавили: Путин уверен в победе и не видит причин останавливаться. Москва заявляет, что готова к переговорам. Но в США уверены — заметного прогресса пока нет.

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