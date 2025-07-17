Заплатили 700 тысяч — оказались в грязи: турецкий пятизвёздник шокировал

Лифт не работает, еда на битой посуде: за что туристы отдали сотни тысяч в Турции

Отель за 700 тысяч оказался грязной ловушкой.

Туристка Екатерина рассказала Telegram-каналу "Shot Проверка", как отдых в турецком Ducala Lara превратился в кошмар. Вместо пятизвездочного сервиса — грязный номер, неисправный лифт, поломанный кондиционер и сауна, которая не работает.

После душа вся комната заливалась водой. В ресторане еду подают на битой посуде. На территории идёт стройка, а свет и воду отключают на несколько часов.

Мамы с колясками вынуждены подниматься по лестнице. А из-за путаницы с бронированием, некоторые семьи спят вчетвером на одной кровати.

Стоимость номера — от 30 до 60 тысяч рублей в сутки. За отдых россияне заплатили 700 тысяч.

Ранее похожий случай произошёл на Пхукете. Туроператор поселил туристов в недостроенный отель без бассейна и территории.

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