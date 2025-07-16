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Трамп раскрыл секрет влияния жены на смену позиции по Украине — кто она на самом деле?

Неожиданный союзник? Почему Мелания так важна для политики Трампа
1:08
Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его супруга Мелания — "очень умная и нейтральная". И, как он сам, она хочет, чтобы люди перестали умирать.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, повлияла ли Мелания на его позицию по конфликту на Украине.

14 июля Трамп заявил, что разочарован позицией Владимира Путина. И пригрозил России пошлинами, если не будет прогресса в урегулировании в течение 50 дней.

The Times после этого назвал Меланию Трамп "неожиданным союзником" Украины в Белом доме. В соцсетях появились посты украинцев с благодарностью в её адрес.

В Кремле уже отреагировали. Дмитрий Песков сказал, что слова Трампа — серьёзные, и Москва будет их анализировать. Путин может ответить позже.

Сергей Рябков назвал неприемлемыми любые ультиматумы. А Лавров считает, что Трамп находится под давлением НАТО и ЕС.

Сам Трамп настаивает — он не за одну из сторон. Он — на стороне человечества.

 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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