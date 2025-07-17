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Складские запасы машин в России на грани катастрофы: как это затронет автолюбителей?

Складские запасы машин сократились на 170 тысяч: какую угрозу это несёт?
1:00
Правда ТВ

Складские запасы машин в России заметно сократились.

По словам Николая Иванова из компании "Рольф", к концу июня в стране осталось около 430-450 тысяч нераспроданных авто. Это на 150-170 тысяч меньше, чем было в начале года. Тогда речь шла о рекордных запасах — до 600 тысяч, а по оценке РБК даже до 700 тысяч машин.

Особенно тяжело приходилось китайским маркам. Но благодаря акциям и скидкам часть складов всё же удалось освободить.

Глава "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий объяснил: спрос оживился, но до стабильности ещё далеко. Проблемы остаются — автокредиты стали менее доступны, а утильсбор снова вырос.

По прогнозу Слуцкого, к октябрю число машин на складах может снизиться до 350 тысяч, а к декабрю — до 250 тысяч.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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