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Эти ягоды выглядят вкусно, но могут убить — проверь, где ты их собрал

Рядом с дорогой — не трогай: в ягодах может быть опасный металл
Правда ТВ

Фармацевт Мария Золотарева рассказала "Газете.Ru", что ягоды у дорог могут содержать свинец. Всё из-за выхлопов. Такие плоды накапливают тяжёлые металлы и становятся опасными. Особенно если есть их немытыми.

Золотарева уточнила — ягоды могут впитывать вредные вещества из почвы. А если куст растёт возле промзоны — тем более.

Есть и другая угроза — паразиты. На ягодах могут быть яйца аскарид и власоглавов. Те, кто ест с куста, рискуют заразиться.

Фармацевт напомнила и про ядовитые ягоды-двойники. Волчье лыко похоже на бруснику. Но его плоды могут вызвать остановку сердца. Есть и черные ягоды — вороний глаз. Тоже опасны.

Чтобы не отравиться, Золотарева советует собирать только известные ягоды, не ближе 100 метров от дорог. И обязательно всё хорошо мыть.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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