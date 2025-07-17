Эти ягоды выглядят вкусно, но могут убить — проверь, где ты их собрал

Фармацевт Мария Золотарева рассказала "Газете.Ru", что ягоды у дорог могут содержать свинец. Всё из-за выхлопов. Такие плоды накапливают тяжёлые металлы и становятся опасными. Особенно если есть их немытыми.
Золотарева уточнила — ягоды могут впитывать вредные вещества из почвы. А если куст растёт возле промзоны — тем более.
Есть и другая угроза — паразиты. На ягодах могут быть яйца аскарид и власоглавов. Те, кто ест с куста, рискуют заразиться.
Фармацевт напомнила и про ядовитые ягоды-двойники. Волчье лыко похоже на бруснику. Но его плоды могут вызвать остановку сердца. Есть и черные ягоды — вороний глаз. Тоже опасны.
Чтобы не отравиться, Золотарева советует собирать только известные ягоды, не ближе 100 метров от дорог. И обязательно всё хорошо мыть.
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