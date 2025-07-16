10 миллиардов на оружие для Украины: откуда Европа возьмёт деньги

Европа нашла способ оплатить оружие для Украины — и он удивит

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ЕС может купить оружие для Украины за счет России. Об этом пишет The Telegraph. Речь идёт о прибыли от почти 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Эти деньги заморожены в Евросоюзе.

План обсуждают в Брюсселе. Сумма — 10 миллиардов долларов. Деньги хотят направить в новый военный бюджет.

Толчком стал недавний шаг Дональда Трампа. Он объявил о начале поставок систем ПВО Patriot Украине. Комплексы уже отправляют из Германии. По словам Трампа, США получили за них полный расчет.

После этого в ЕС задумались: как будет работать эта сделка через НАТО? Министры иностранных дел обсуждают детали. Ответов пока немного, но обсуждение идет активно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.