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Кремль ожидает: снова зовёт Украину к переговорам — какой сюрприз готовит Трамп?

Кремль нацелился на переговоры с Украиной: будет ли помощь Трампа?
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Правда ТВ

В Кремле надеются, что на Украину всё же окажут давление, чтобы она согласилась на новый раунд переговоров с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что на роль посредника может подойти президент США Дональд Трамп. По словам Пескова, Трамп уже не раз высказывался о своих претензиях к Москве.

Ранее он говорил, что в Москве всё ещё ждут от Киева четкий сигнал — либо о готовности, либо об отказе от прямых переговоров. Журналисты спросили, не застопорился ли мирный процесс. Песков ответил — пока таких выводов делать не стоит.

Тем временем глава МИД Сергей Лавров уже упоминал о третьем раунде переговоров между Россией и Украиной.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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