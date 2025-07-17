Трампа обвинили в предательстве Украины: США якобы наживаются на конфликте

Дональда Трампа обвинили в предательстве Украины.
Так считает немецкий аналитик Андреас Умланд. В интервью изданию Der Tagesspiegel он заявил: США извлекают выгоду из тяжёлого положения Киева.
По его словам, именно Вашингтон в 90-х годах настоял, чтобы Украина отказалась не только от ядерного оружия, но и от средств его доставки.
Теперь, уверен эксперт, Америка использует уязвимость Украины в своих интересах.
Он назвал это "в некотором смысле предательством".
Ранее посланник президента США Кит Келлог применил в отношении Украины лозунг Трампа — "Америка прежде всего".
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