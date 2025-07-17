Трампа обвинили в предательстве Украины: США якобы наживаются на конфликте

Политолог: США заставили Украину разоружиться, а теперь используют её положение

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дональда Трампа обвинили в предательстве Украины.

Так считает немецкий аналитик Андреас Умланд. В интервью изданию Der Tagesspiegel он заявил: США извлекают выгоду из тяжёлого положения Киева.

По его словам, именно Вашингтон в 90-х годах настоял, чтобы Украина отказалась не только от ядерного оружия, но и от средств его доставки.

Теперь, уверен эксперт, Америка использует уязвимость Украины в своих интересах.

Он назвал это "в некотором смысле предательством".

Ранее посланник президента США Кит Келлог применил в отношении Украины лозунг Трампа — "Америка прежде всего".

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