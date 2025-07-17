Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трампа обвинили в предательстве Украины: США якобы наживаются на конфликте

Политолог: США заставили Украину разоружиться, а теперь используют её положение
0:43
Правда ТВ

Дональда Трампа обвинили в предательстве Украины.

Так считает немецкий аналитик Андреас Умланд. В интервью изданию Der Tagesspiegel он заявил: США извлекают выгоду из тяжёлого положения Киева.

По его словам, именно Вашингтон в 90-х годах настоял, чтобы Украина отказалась не только от ядерного оружия, но и от средств его доставки.

Теперь, уверен эксперт, Америка использует уязвимость Украины в своих интересах.

Он назвал это "в некотором смысле предательством".

Ранее посланник президента США Кит Келлог применил в отношении Украины лозунг Трампа — "Америка прежде всего".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.