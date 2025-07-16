Парфюм и фронт: Zielinski & Rozen заподозрили в помощи ВСУ

В Госдуме запросили проверку Zielinski & Rozen на связь с ВСУ

Депутаты Госдумы заинтересовались деятельностью известного парфюмерного бренда Zielinski & Rozen.

Андрей Луговой направил запрос в прокуратуру Московской области с просьбой проверить компанию на возможную поддержку украинской армии.

Ранее в СМИ появилась информация, что бренд якобы отправлял продукцию бойцам ВСУ на передовую и мог выделять деньги из своей прибыли на их снабжение.

Если данные подтвердятся, Zielinski & Rozen, по словам депутата, грозит потеря бизнеса и полного доступа к российскому рынку.

Прокуратура должна выяснить, насколько эта информация соответствует действительности и не угрожает ли деятельность компании на территории России национальной безопасности.

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