Парфюм и фронт: Zielinski & Rozen заподозрили в помощи ВСУ

Депутаты Госдумы заинтересовались деятельностью известного парфюмерного бренда Zielinski & Rozen.
Андрей Луговой направил запрос в прокуратуру Московской области с просьбой проверить компанию на возможную поддержку украинской армии.
Ранее в СМИ появилась информация, что бренд якобы отправлял продукцию бойцам ВСУ на передовую и мог выделять деньги из своей прибыли на их снабжение.
Если данные подтвердятся, Zielinski & Rozen, по словам депутата, грозит потеря бизнеса и полного доступа к российскому рынку.
Прокуратура должна выяснить, насколько эта информация соответствует действительности и не угрожает ли деятельность компании на территории России национальной безопасности.
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