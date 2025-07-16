VPN не запретили: в Совфеде объяснили, кого действительно будут штрафовать

Сенатор Шейкин: россиян не будут наказывать за доступ через VPN

0:33 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

VPN — можно, но с оговорками.

Сенатор Артем Шейкин заявил, что россиян не будут наказывать за доступ к запрещённым сайтам через VPN.

Ответственность наступает, только если сервис нарушает закон — например, не сотрудничает с Роскомнадзором.

Пользователя не накажут, если он не распространяет контент и не использует VPN в преступных целях.

А вот за рекламу VPN-сервисов теперь грозит штраф — до полумиллиона рублей для компаний.

Поправки уже одобрил комитет Госдумы.

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