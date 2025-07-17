До вентиля — УК, после — вы: как делится ответственность при затоплении

Прорвало трубу? Юрист рассказала, кто заплатит за ущерб

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если прорвало трубу — важно понять, кто за это отвечает.

Юрист Мария Спиридонова рассказала РИА Новости: если труба лопнула до первого вентиля, виновата управляющая компания. Если после — платить придётся владельцу квартиры.

Это прописано в правилах содержания многоквартирных домов.

То есть, если затопили соседей снизу, нужно разобраться, где именно произошёл прорыв.

Если участок относится к общедомовому имуществу — ответственность на УК. А если уже за вентилем — придётся возмещать ущерб самому.

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