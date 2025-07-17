До вентиля — УК, после — вы: как делится ответственность при затоплении

Если прорвало трубу — важно понять, кто за это отвечает.
Юрист Мария Спиридонова рассказала РИА Новости: если труба лопнула до первого вентиля, виновата управляющая компания. Если после — платить придётся владельцу квартиры.
Это прописано в правилах содержания многоквартирных домов.
То есть, если затопили соседей снизу, нужно разобраться, где именно произошёл прорыв.
Если участок относится к общедомовому имуществу — ответственность на УК. А если уже за вентилем — придётся возмещать ущерб самому.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.