Один выход в трусах — 15 суток: что нельзя делать на балконе

Внимание любителям позагорать на балконе. Это может закончиться штрафом или даже арестом.
Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Если человек загорает на балконе в нижнем белье или вовсе без одежды, это может считаться мелким хулиганством. По статье 20.1 КоАП за это грозит штраф от 500 рублей, а при повторе — до 15 суток ареста.
Кроме того, соседи могут подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред.
Бондарь также напомнил: не стоит курить в подъезде, шуметь по ночам, делать перепланировку без разрешения или нарушать правила содержания животных.
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