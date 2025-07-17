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Один выход в трусах — 15 суток: что нельзя делать на балконе

Загорел — и в суд: россиян предупредили об аресте за бельё на балконе
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Правда ТВ

Внимание любителям позагорать на балконе. Это может закончиться штрафом или даже арестом.

Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если человек загорает на балконе в нижнем белье или вовсе без одежды, это может считаться мелким хулиганством. По статье 20.1 КоАП за это грозит штраф от 500 рублей, а при повторе — до 15 суток ареста.

Кроме того, соседи могут подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред.

Бондарь также напомнил: не стоит курить в подъезде, шуметь по ночам, делать перепланировку без разрешения или нарушать правила содержания животных.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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