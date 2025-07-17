Один выход в трусах — 15 суток: что нельзя делать на балконе

Загорел — и в суд: россиян предупредили об аресте за бельё на балконе

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Внимание любителям позагорать на балконе. Это может закончиться штрафом или даже арестом.

Об этом напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если человек загорает на балконе в нижнем белье или вовсе без одежды, это может считаться мелким хулиганством. По статье 20.1 КоАП за это грозит штраф от 500 рублей, а при повторе — до 15 суток ареста.

Кроме того, соседи могут подать в суд и потребовать компенсацию за моральный вред.

Бондарь также напомнил: не стоит курить в подъезде, шуметь по ночам, делать перепланировку без разрешения или нарушать правила содержания животных.

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