Холост — значит, в армию: в России предложили жёсткую меру за отсутствие свиданий

Без свиданий — в армию: активисты увидели угрозу в одиночестве мужчин

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России предложили бороться с одиночеством мужчин — радикально.

По данным портала "Страсти", в Госдуму направили инициативу: если мужчина не ходит на свидания три месяца, его нужно вносить в "чёрный список МВД", назначать исправительные работы или даже отправлять в армию.

Формулировка звучит так: "Свадьба или ГУЛАГ? Либо жениться, либо осваивать Сибирь".

Кто именно авторы идеи — неизвестно. Но письмо адресовано депутату Нине Останиной, которая возглавляет комитет по защите семьи.

Также в инициативе предлагается поощрять пары: если они оставляют в ресторане крупный чек — им обязаны дать ночь в отеле.

Ранее священник Максим Миняйло предлагал закрывать гипермаркеты по воскресеньям — чтобы люди больше времени проводили в любви, а не с тележкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.