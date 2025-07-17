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Холост — значит, в армию: в России предложили жёсткую меру за отсутствие свиданий

Без свиданий — в армию: активисты увидели угрозу в одиночестве мужчин
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Правда ТВ

В России предложили бороться с одиночеством мужчин — радикально.

По данным портала "Страсти", в Госдуму направили инициативу: если мужчина не ходит на свидания три месяца, его нужно вносить в "чёрный список МВД", назначать исправительные работы или даже отправлять в армию.

Формулировка звучит так: "Свадьба или ГУЛАГ? Либо жениться, либо осваивать Сибирь".

Кто именно авторы идеи — неизвестно. Но письмо адресовано депутату Нине Останиной, которая возглавляет комитет по защите семьи.

Также в инициативе предлагается поощрять пары: если они оставляют в ресторане крупный чек — им обязаны дать ночь в отеле.

Ранее священник Максим Миняйло предлагал закрывать гипермаркеты по воскресеньям — чтобы люди больше времени проводили в любви, а не с тележкой.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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