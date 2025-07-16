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Украина утратила право на свои границы 1991 года: чем это закончится?

Косачев: Украина больше не может ссылаться на границы 1991 года
Правда ТВ

Украина потеряла право ссылаться на границы 1991 года.

Об этом заявил сенатор Константин Косачев в своём Telegram-канале. По его словам, Киев нарушил собственную Декларацию о государственном суверенитете.

Украина отказалась от нейтралитета, угрожала созданием ядерного оружия и ущемляла права русскоязычных.

Именно эта Декларация, по словам Косачева, была единственным основанием для признания Россией украинского суверенитета.

Сенатор отметил: "Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже осталась в этих границах. Но история не знает сослагательного наклонения".

Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжена до возвращения Киева к конституционным принципам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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