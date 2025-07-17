Рубль крепнет — техника дешевеет: россиян ждет приятный сюрприз

Экономист порадовал: техника в России начнёт заметно дешеветь

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России скоро подешевеет техника.

Экономист Игорь Балынин прогнозирует: цены на смартфоны и планшеты упадут на 10-20%, на ноутбуки и компьютеры — до 12%.

Также подешевеют телевизоры, холодильники и пылесосы — на 5-10%. А фотоаппараты и видеокамеры — на 3-5%.

Почему так? Укрепляется рубль, растёт конкуренция, а отечественные производители наращивают выпуск техники.

Кроме того, научно-технический прогресс делает модели быстрее устаревающими — и это снижает цены.

Эксперт добавил: многое будет зависеть от конкретного бренда и продавца. Но в целом — покупать технику в 2025 году станет выгоднее.

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