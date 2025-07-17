Рубль крепнет — техника дешевеет: россиян ждет приятный сюрприз

В России скоро подешевеет техника.
Экономист Игорь Балынин прогнозирует: цены на смартфоны и планшеты упадут на 10-20%, на ноутбуки и компьютеры — до 12%.
Также подешевеют телевизоры, холодильники и пылесосы — на 5-10%. А фотоаппараты и видеокамеры — на 3-5%.
Почему так? Укрепляется рубль, растёт конкуренция, а отечественные производители наращивают выпуск техники.
Кроме того, научно-технический прогресс делает модели быстрее устаревающими — и это снижает цены.
Эксперт добавил: многое будет зависеть от конкретного бренда и продавца. Но в целом — покупать технику в 2025 году станет выгоднее.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.