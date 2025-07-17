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Запчастей меньше, цены выше: как смерть автопрома ФРГ скажется на России

Конец эпохи: немецкий автопром рушится — как это отразится на россиянах
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Правда ТВ

Немецкий автопром переживает системный кризис.

Как пишет "Автовзгляд", в последние недели акции концернов BMW, Volkswagen, Mercedes и Porsche рухнули почти на 28%. Причина — не только спад на мировом рынке, но и новые пошлины США, которые ввёл Дональд Трамп.

С августа они коснутся всех товаров из ЕС, включая автомобили.

Эксперты отмечают: ситуация особенно опасна для российских владельцев немецких авто. Уже сейчас наблюдается рост цен на запчасти и задержки с поставками.

А всё это — на фоне нестабильного курса валют и общего удорожания обслуживания.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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