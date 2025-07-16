Яйца подешевели — птицы не выжили: фермеры забивают несушек

Курицы в минус: птицефабрики начали массово избавляться от несушек

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России начали забивать кур-несушек. Причина — резкое падение цен на яйца и убытки птицефабрик.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на представителей отрасли. В Удмуртии около трёх тысяч птиц просто выбросили — без корма и присмотра.

А в Краснодарском крае на фабрике под угрозой уже 150 тысяч кур. Предприятие в долгах, активы арестованы, кормов нет.

Фермеры объясняют: себестоимость яйца — 4-5 рублей, а закупают по 2-3,5. Работать в минус — больше невозможно.

В Минсельхозе о массовом забое не знают, но подтверждают: закупочные цены упали. Ведомство обещает ввести субсидии и льготные кредиты.

Эксперты уверены — спасут только долгосрочные контракты с торговыми сетями. Но ритейлеры пока не готовы их подписывать из-за нестабильной экономики.

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