Каждые три месяца — новая прибавка: Миронов выступил за частую индексацию

Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пенсии могут начать индексировать раз в три месяца.

С таким предложением снова выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что при нынешней системе пенсионеры не поспевают за ростом цен.

Сейчас выплаты повышают раз в год, ориентируясь на прошлогоднюю инфляцию. Миронов называет это несправедливым.

Особенно остро, по его словам, проблема стала после скачка тарифов на ЖКХ. Это, как он выразился, "ограбление народа", которое сильнее всего ударило по пожилым.

Депутат уверен: только ежеквартальная индексация поможет пенсионерам не беднеть. И пообещал снова поднять этот вопрос в парламенте.

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