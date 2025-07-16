Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Каждые три месяца — новая прибавка: Миронов выступил за частую индексацию

Миронов предложил поднимать пенсии каждые три месяца
0:44
Правда ТВ

Пенсии могут начать индексировать раз в три месяца.

С таким предложением снова выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что при нынешней системе пенсионеры не поспевают за ростом цен.

Сейчас выплаты повышают раз в год, ориентируясь на прошлогоднюю инфляцию. Миронов называет это несправедливым.

Особенно остро, по его словам, проблема стала после скачка тарифов на ЖКХ. Это, как он выразился, "ограбление народа", которое сильнее всего ударило по пожилым.

Депутат уверен: только ежеквартальная индексация поможет пенсионерам не беднеть. И пообещал снова поднять этот вопрос в парламенте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.