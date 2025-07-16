Герань-3 молчит — и в этом смысл: почему её не видно на фронте

Куда пропали дроны "Герань-3"?
Они существуют, но почти не участвуют в спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал "Военная хроника".
Есть три версии. Первая — идёт накопление беспилотников для масштабного удара.
Вторая — "Герань-3" пока не собирают массово. Это более сложная модель, ближе к крылатым ракетам, чем к дешёвым дронам-камикадзе.
Третья версия — идёт техническая отладка.
Сейчас активно применяются "Герани-2", и они, по мнению специалистов, свою задачу выполняют.
Ранее сообщалось, что "Герань-3" уже могла быть использована в ограниченном количестве.
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