Герань-3 молчит — и в этом смысл: почему её не видно на фронте

Герань-3 не спешит на фронт: почему дроны не участвуют в СВО

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Куда пропали дроны "Герань-3"?

Они существуют, но почти не участвуют в спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал "Военная хроника".

Есть три версии. Первая — идёт накопление беспилотников для масштабного удара.

Вторая — "Герань-3" пока не собирают массово. Это более сложная модель, ближе к крылатым ракетам, чем к дешёвым дронам-камикадзе.

Третья версия — идёт техническая отладка.

Сейчас активно применяются "Герани-2", и они, по мнению специалистов, свою задачу выполняют.

Ранее сообщалось, что "Герань-3" уже могла быть использована в ограниченном количестве.

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