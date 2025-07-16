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Тропический ливень в Москве: как не угробить авто после потопа

После ливня — на СТО: москвичей предупредили об опасности для машин
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Правда ТВ

После сильнейшего ливня в Москве автомобили оказались буквально под водой.

Подземные паркинги превратились в бассейны, машины во дворах — в субмарины.

Автоэксперт Ян Хайцеэр предупреждает: если вода попала в двигатель или салон, эксплуатировать такую машину нельзя.

Он советует срочно везти авто на СТО, сушить, снимать ковры и не пытаться завести двигатель. Особенно это важно для дизелей — там риск гидроудара выше.

Если проигнорировать проблему, ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей.

В понедельник из-за ливня в Москве затопило дороги и даже курилку Госдумы. На Дмитровке пришлось перекрыть участок, семь человек оказались заблокированы в машинах.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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