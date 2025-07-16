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Платить за вред: в Госдуму поступило предложение обложить налогом сахар и трансжиры

Вредная еда — по цене золота: в России предлагают ввести налог на чипсы
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Правда ТВ

В России могут подорожать сладости и чипсы.

Общественная организация "Отцы рядом" предложила ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров.

По мнению авторов инициативы, акциз поможет снизить уровень ожирения, особенно среди молодежи. А ещё - снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Идею уже направили в Госдуму. Там должны решить, стоит ли вводить налог на вредную еду.

Речь идёт о продуктах вроде чипсов, сладкой газировки, выпечки и прочего. В других странах такой акциз уже действует. Например, в Венгрии он снизил потребление вредной пищи.

Общественники уверены: государство обязано защищать здоровье людей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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